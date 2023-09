Corriere dello Sport – Sampdoria | preso Kasami | è ufficiale

(Di venerdì 15 settembre 2023) 2023-09-14 13:19:37 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: GENOVA – Per ladi Andrea Pirlo, alle prese con una partenza ad handicap in campionato (anche a causa del -1 in classifica) con 2 punti in classifica, c’è un nuovo rinforzo. Si tratta del centrocampista Pajtim, ex tra le altre di Palermo, Fulham e Basilea, che ha firmato un contratto con la Samp fino al 30 giugno 2024., svincolato dopo l’ultima esperienza all’Olympiakos.alla, il comunicato“L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioniive del calciatore Pajtim(nato a Struga, Macedonia del ...

SINGAPORE - È Carlos Sainz il più veloce nelle FP2 di Singapore , che chiudono il venerdì del sedicesimo appuntamento stagionale di F1 . Lo spagnolo ferma il cronometro in 1:32.120 con soli 18 ...SINGAPORE - Giornata strana a Singapore per la Formula 1. Le prove libere, dominate dalle Ferrari di Sainz e Leclerc , sono state interrotte per tre volte per degli incidenti con delle iguane di ...BOLOGNA - Italia contro Cile, in palio una fetta importante della Coppa Davis . Dopo la sconfitta (3 - 0) nel match inaugurale contro il Canada, gli azzurri sono chiamati ad un pronto riscatto, per ...ROMA - Non ha bei ricordi del Real Madrid , Arturo Vidal : il cileno, dal proprio canale Twitch ha infatti attaccato pesantemente gli arbitraggi dei numerosi precedenti con i blancos: " A volte non so ...

Il Corriere dello Sport apre con un'intervista a Totti: "Roma, anche subito" TUTTO mercato WEB

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it

Tanti meme spuntati nelle ultime ore dopo la conferenza stampa del tecnico bianconero che ha risposto con ironia alle accuse dell'ex difensore ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...La Legacy Collection del campione del mondo di Formula 1 1992 arriva direttamente dal suo museo privato, e comprende pezzi che abbracciano la sua intera carriera agonistica. Ci sono tutti i trofei più ...