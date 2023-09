Coppa Davis | l’Italia si gioca tutto con il Cile | quando gioca e dove vederla

La giornata di oggi, venerdì 15 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue lacon il big match tra Italia e Cile, non prima delle 15. Prosegue anche la Vuelta 2023 , che si avvicina alla sua conclusione, con la 19esima tappa, la La Baneza - Iscar. Da segnalare anche ...La Croazia affronterà la Finlandia nella quarta sfida del Girone D relativa alla fase a gironi della2023. Scontro fondamentale tra due compagini uscite sconfitte nei rispettivi primi incontri questa settimana a Spalato. I padroni di casa hanno lottato contro gli Stati Uniti e avranno ...La Spagna affronterà la Serbia nella sfida del Girone C relativa alla fase a gironi della2023. Obiettivo riscatto per i padroni di casa, reduci da una deludente sconfitta contro la Repubblica Ceca davanti ai propri tifosi a Valencia. Non sarà però facile ottenere la prima ...Gran Bretagna affronterà la Svizzera nella quarta sfida del Girone B relativa alla fase a gironi della2023. Gli elvetici sono già spalle al muro dopo il netto 0 - 3 della prima giornata contro la Francia e oggi di certo non sarà facile contro una squadra britannica che appare in ottima ...

Oggi pomeriggio, venerdì 15 settembre, l’Italia capitanata da Filippo Volandri si gioca tutto contro il Cile: in palio c’è da mantenere viva la speranza di ottenere un posto per la fase finale della ...Dopo la disfatta contro il Canada, seconda giornata del gruppo A per l’Italia, che spera ancora di qualificarsi per le Final Eight. Contro il Cile «amarcord» del 1976 ...Italia-Cile è il secondo incontro del gruppo A di Coppa Davis. La squadra azzurra dopo la brutta sconfitta contro il Canada per 3-0 all'esordio affronta i cileni che hanno vinto con la Svezia. La ...