Coppa Davis | l’emozione di Murray | vittoria dedicata alla nonna scomparsa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Impegnato nel pomeriggio in, Andyha avuto la meglio a fatica in rimonta su Leandro Riedi. Dopo aver perso il primo set al tie break lo scozzese si è infatti aggiudicato secondo e terzo set con il punteggio di 6-4, garantendoGran Bretagna il primo punto nella sfida contro la Svizzera. Nell’intervista post partita però Sir Andy si è lasciato andare e ha trattenuto a stento le lacrime, rivelando che nei giorni scorsi aveva perso sua. A causa dell’impegno inperò non ha potuto prendere parte al funerale, ma la dedica finale per laè stata tutta per lei.è stata palpabile, tanto che il pubblico ha tributato al campione di Glasgow una meritata standing ovation. Andy ...

Durante la telecronaca della partita ditra Cile e Italia, l'ex tennista romano ha lasciato un attimo il commento tecnico per chiarire la querelle con l'ex collega che è stato definito un ...... nel primo singolare contro il Cile, ecco che Matteo Arnaldi si ridesta dalla ragnatela dell'emozione che comprensibilmente lo ha avvolto (era all'esordio in singolare in), e punto dopo punto ...BOLOGNA - Italia contro Cile, in palio una fetta importante della. Dopo la sconfitta (3 - 0) nel match inaugurale contro il Canada, gli azzurri sono chiamati ad un pronto riscatto, per cercare di proseguire il cammino nella competizione. Arnaldi batte ...Matteo Arnaldi, ai microfoni di Rai Sport, commenta così la sua bella vittoria per l'Italia disu Cristian Garin.

Italia-Cile 1-0 in Coppa Davis, Sonego-Jarry in diretta poi il doppio: Arnaldi batte Garin, orari TV e dove vedere le ... Sport Fanpage

Italia, contro il Cile è dentro o fuori. Arnaldi in singolare, Musetti potrebbe riposare La Gazzetta dello Sport

Fiducioso il capitano cileno Nicolas Massu alla vigilia: "La superficie non è semplice ma credo nel talento dei miei giocatori e in quello che possono fare in futuro. Siamo stati la prima nazione ad ...L'Italia resta in corsa in Coppa Davis. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Canada la nazionale capitanata da Filippo Volandri ottiene il primo punto nella sfida contro il Cile. Matteo Arnaldi, ...Vittoria per Matteo Arnaldi all’esordio da singolarista in Coppa Davis nella sfida contro Cristian Garin, si tratta della prima vittoria dell’Italia in questa competizione, fondamentale per sperare an ...