Coppa Davis | Italia-Cile 2-0 con Arnaldi e Sonego

(Di venerdì 15 settembre 2023) Azzurri ancora in corso per la fase finaleavanti 2-0 sula Bologna nella sfida di2023. Matteobatte Cristian Garin per 2-6, 6-4, 6-3 nel primo singolare. Poi Lorenzosupera Nicolas Jarry, numero 22 del mondo, per 3-6, 7-5, 6-4 e tiene l’in corsa per la fase finale didi Malaga. L’batte ilma deve vincere anche il doppio. Gli azzurri domani devono battere la Svezia, già eliminata, e devono tenere d’occhio Canada-di domani. In caso di successo per 2-1 oggi, infatti, l’passerebbe solo in caso di successo dei canadesi domani. In caso di successo per 3-0 oggi, l’...

L' Italia rialza subito la testa e supera il Cile nel secondo incontro di. Gli Azzurri vincono entrambi i singolari e in attesa del doppio, conducono 2 - 0. Prima il debutto in singolare vincente per Matteo Arnaldi . Il tennista ligure batte il cileno Cristian ...- - > Matteo Arnaldi - FOTOGRAMMA . L'Italia del tennis è viva. Gli azzurri stendono il Cile e rimangono a galla per la qualificazione. Arnaldi e Sonego si prendono sulle spalle la squadra e superano ...Italia avanti 2 - 0 sul Cile a Bologna nella sfida di2023. Matteo Arnaldi batte Cristian Garin per 2 - 6, 6 - 4, 6 - 3 nel primo singolare. Poi Lorenzo Sonego supera Nicolas Jarry, numero 22 del mondo, per 3 - 6, 7 - 5, 6 - 4 e tiene l'...Splendida rimonta dell'azzurro nel secondo singolare di oggi contro il Cile. Battuto in tre set Nicolas Jarry: "E' stato veramente emozionante, ho dato l'anima per salvare questo ...

Italia-Cile 2-0 in Coppa Davis, Musetti/Sonego-Barrios Vera/Tabilo in diretta: vittorie di Sonego e Arnaldi, orari TV e ... Fanpage.it

Diretta Coppa Davis, Italia-Cile 2-0: risultati e partita live Corriere dello Sport

Il torinese Sonego ha vinto con un punteggio di 6-3, 7-5, 6-4, incoraggiato dal pubblico locale. Ora Sonego e Lorenzo Musetti sostituiranno Bolelli e Vavassori nel doppio, che sarà fondamentale in ...Tra poco il doppio, fondamentale per chiudere la sfida con un netto 3-0. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti ...Di Redazione Sport Come funziona la fase a gruppi della Coppa Davis: perché l’Italia sconfitta nella prima partita contro il Canada può… Leggi ...