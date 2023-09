Coppa Davis | il grande gesto di Berrettini | a Bologna per sostenere gli azzurri in difficoltà

(Di venerdì 15 settembre 2023) Undiattaccamento alla maglia. Matteoavrebbe voluto giocare anella fase a gironi delle Finali di2023. Il romano, a più riprese, ha dimostratovicinanza alla causa dell’Ital-tennis e quest’oggi, secondo quanto riportato da diversi organi di informazione, sarà in panchina nel ruolo di “motivatore” per dare supporto ai propri compagni in una sfida decisiva per sperare ancora nella qualificazione ai quarti di finale. Secondo @Gazzetta it Matteo #sarà in panchina aperglinel dentro-fuori contro il Cile Fece lo stesso l’anno scorso a Malaga (dove alla fine fu utilizzato nel doppio contro il Canada) ...

Quella del 2023 è unache ha suscitato molte polemiche a causa delle tante assenze last minute da parte delle punte principali delle squadre. Da Alcaraz per la Spagna, passando per Fritz per gli Usa fino a ...Le parole del talentuoso canadese che si sta affermando come protagonista all'Unipol Arena Gabriel Diallo è sicuramente uno dei protagonisti della settimana di. Il canadese classe 2001 ha battuto in due set prima l'italiano Lorenzo Musetti e poi lo svedese Elias Ymer. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro quest'...Perché anche una vittoria per 2 - 1 potrebbe non essere sufficiente per approdare a Malaga, alle Final Eight di. Volandri punta su Arnaldi Capitan Volandri molto probabilmente si ...Prima del confronto di, il direttore di Ubitennis intervista l'ex Davisman cileno che sfidò l'Italia nella finale del 1976 Avviciniamoci a Italia - Cile dicon l'intervista di Ubaldo Scanagatta a ...

Crolla la Spagna, successi per Serbia e Gran Bretagna La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis, l’Italia contro il Cile si gioca una fetta di futuro Corriere dello Sport

E’ talmente contro, talmente alternativo, divergente e ribelle, talmente avverso al “politically correct”, talmente diverso, da essere l’unico vero big a presentarsi questa settimana alla Coppa Davis.Ieri silenzio assoluto da parte dell’ambiente azzurro. Probabile l’esordio in singolare della sorpresa Arnaldi ...Il tennista svedese ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il candese Gabriel Diallo, giustiziere di Lorenzo Musetti.