Coppa Davis | Arnaldi | “Sono qui per giocare | non stare in panchina”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Da Bologna “uno che prende la vita con leggerezza”. Matteosi riassume così dopo la vittoria su Cristian Garin che ha regalato all’Italia il primo punto nella sfida dicontro il Cile. Questa è una delle chiavi dei recenti risultati e di un successo maturato in rimonta per 2-6 6-4 6-3. Il sanremese è umano, come tutti avverte la tensione, ma ha la dote di saper abbracciare certe sensazioni e gestirle con una lucida visione d’insieme proiettata a lungo raggio. “Lo hanno visto tutti, all’inizio ero un po’ nervoso. Garin ha approcciato meglio di me e anche con il dritto, suo punto debole, era partito molto bene – ha analizzatoin conferenza stampa –rimasto tranquillo perché sapevo che sarebbe arrivata una chance. L’ho sfruttata e poi nel terzo set la ...

Stan Wawrinka (ATP 40) dovr imperativamente vincere contro Cameron Norrie (17) per mantenere vive le speranze della Svizzera di qualificarsi per le finali dia Malaga. Nonostante una prestazione generosa, Leandro Riedi (152) non infatti riuscito a superare Andy Murray (41) nel primo incontro della sfida contro la Gran Bretagna, con il 36enne ...L'Italia è in vantaggio per 1 - 0 sul Cile al termine del primo singolare del match di, grazie alla vittoria in rimonta di Matteo Arnaldi su Cristian Garin, con il punteggio di 2 - 6, 6 - 4, 6 - 3 dopo due ore e 24 minuti. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego, numero 38 del ...Impegnato nel pomeriggio in, Andy Murray ha avuto la meglio a fatica in rimonta su Leandro Riedi. Dopo aver perso il primo set al tie break lo scozzese si è infatti aggiudicato secondo e terzo set con il punteggio di ...La stagione, tuttavia, è ancora molto lunga, e le occasioni per rifarsi non mancheranno di certo, a partire già dalladove, vista l'assenza di Jannik Sinner, il carrarino sarà il n°1 d'...

Sanremo. Chiamato dal capitano Filippo Volandri ad aprire la sfida contro il Cile, Matteo Arnaldi non ha deluso le aspettative, anzi ha infiammato gli spalti dell’arena di Bologna con una prestazione ...Il 22enne sanremese, superato il nervosismo iniziale, rientra prepotentemente in partita e porta a casa un incontro che si è deciso nel terzo set in un drammatico quarto game durato ben 19 minuti.L'Italia resta in corsa in Coppa Davis. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Canada la nazionale capitanata da Filippo Volandri ottiene il primo punto nella sfida contro il Cile. Matteo Arnaldi, ...