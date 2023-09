Coppa Davis 2023 | Sonego infiamma Bologna | annulla 4 match point a Jarry e regala il 2-0 all’Italia sul Cile

(Di venerdì 15 settembre 2023) Lorenzoabbiamo imparato a conoscerlo in questi anni. Con ogni probabilità non raggiungerà mai i picchi di un Sinner o di un Berrettini, a volte quando gioca da favorito è incappato in qualche sconfitta che non sarebbe dovuta arrivare, ma il cuore e il coraggio li mette sempre in campo. Oggi contro Nicolas, n°22 del ranking ATP e autore di una stagione maiuscola, serviva sovvertire il pronostico e portare a casa una vittoria per aumentare le nostre chances di passaggio del turno in questa fase a gironi di. Serviva una reazione da campione, ed è esattamente ciò che è avvenuto. Un successo arrivato nel modo più bello, riuscendo a ribaltare una situazione quasi del tutto compromessa,ndo ben quattro, sempre giocando nel modo ...

Matteo Arnaldi non fa niente per nascondere la sua immensa gioia e regala dettagli della sua splendida vittoria. E la vede diversamente da Garin sull'importanza del 15 - 40 scampato nel secondo set: "...Si ferma ai gironi la corsa in della Spagna . Dopo il ko contro la Repubblica Ceca, gli iberici (orfani di Carlos Alcaraz) hanno perso anche la sfida contro la Serbia di Novak Djokovic . Proprio la vittoria del numero n.Dopo la vittoria nel primo match giocato in singolare in nella sua carriera, contro il cileno Garin, il tennista italiano nbsp;Matteo Arnaldi parla delle differenze con l'ultimo match degli US Open contro Alcaraz.

L'Italia si porta sul 2-0 nella sfida di Coppa Davis contro il Cile a Bologna. Lorenzo Sonego, numero 38 del ranking Atp, ha battuto Nicolas Jarry (22 Atp) per 3-6, 7-5, 6-4 in due ore e 43 minuti. L'Italia è ancora viva, nonostante tutto e tutti. L'impresa compiuta da Lorenzo Sonego, capace di annullare quattro match point a un Nicolas Jarry in grande spolvero, ha assegnato la vittoria agli ... Il tennista ligure rimonta un set a Garin e regala il primo punto alla squadra azzurra. Il secondo singolare vede di fronte Sonego e Jarry