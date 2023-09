Coppa Davis 2023 | Paolo Bertolucci | “Contro il Canada è mancata la squadra | commessi gli stessi errori di Malaga”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Con le spalle al muro. L’Ital-tennis arriva alla sfida odiernail Cile, valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di, con l’obbligo di vincere e possibilmente farlo in maniera chiara. Serve il 3-0 agli uomini capitanati da Filippo Volandri, visto l’esito decisamente negativo del primo incon il(0-3). La formazione nordamericana si è imposta ieri anchela Svezia, compiendo un passo molto importante per la qualificazione ai quarti di finale di questa competizione. Azzurri, quindi, obbligati a imporsiunache, specie per quanto fatto vedere da Nicolas Jarry, non sarà facile da battere. Per rendere al 100%, sarà d’obbligo aver analizzato quanto accaduto nella prima uscita e riflettere ...

La giornata di oggi, venerdì 15 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue lacon il big match tra Italia e Cile, non prima delle 15. Prosegue anche la Vuelta 2023 , che si avvicina alla sua conclusione, con la 19esima tappa, la La Baneza - Iscar. Da segnalare anche ...La Croazia affronterà la Finlandia nella quarta sfida del Girone D relativa alla fase a gironi della2023. Scontro fondamentale tra due compagini uscite sconfitte nei rispettivi primi incontri questa settimana a Spalato. I padroni di casa hanno lottato contro gli Stati Uniti e avranno ...La Spagna affronterà la Serbia nella sfida del Girone C relativa alla fase a gironi della2023. Obiettivo riscatto per i padroni di casa, reduci da una deludente sconfitta contro la Repubblica Ceca davanti ai propri tifosi a Valencia. Non sarà però facile ottenere la prima ...Gran Bretagna affronterà la Svizzera nella quarta sfida del Girone B relativa alla fase a gironi della2023. Gli elvetici sono già spalle al muro dopo il netto 0 - 3 della prima giornata contro la Francia e oggi di certo non sarà facile contro una squadra britannica che appare in ottima ...

Dopo la disfatta contro il Canada, seconda giornata del gruppo A per l’Italia, che spera ancora di qualificarsi per le Final Eight. Contro il Cile «amarcord» del 1976 ...A Spalato, l’Olanda ha sconfitto gli Stati Uniti nelle Finals della Coppa Davis 2023. Tiafoe si è reso protagonista di uno scontro con l’arbitro. Punito con una sanzione l’americano ha perso la ...L'Italia ha cominciato la Coppa Davis nel modo peggiore. La pesante sconfitta (0-3) contro il Canada è stato un duro colpo per la squadra e, in particolare, per coach Volandri, già nell'occhio del ...