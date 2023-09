Coppa Davis 2023 | Novak Djokovic | “Le assenze in questa competizione sono normalità | non vanno attaccate!”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Oggi, a Valencia, lo scontro tra Serbia e Spagna, valido per il Gruppo C della fase a gironi delle Finali di, avrebbe potuto prevedere un incrocio da urlo: la sfida tra i numeri uno delle rispettive squadre,e Carlos Alcaraz (n.1 e n.2 del mondo). Un match che non ci sarà perché Alcaraz ha deciso di tirare il fiato in vista della trasferta asiatica del circuito ATP, decidendo di staccare la spina dopo la semifinale degli US Open persa contro Daniil Medvedev. Un po’ la stessa decisione presa da Jannik Sinner, uscito qualche giorno prima dal Major di New York (ko contro Alexander Zverev). E’ chiaro che qualche contrarietà da parte degli appassionati ci sia stata, anche perché, sia nel caso della Spagna che dell’Italia, la situazione è complicata. Le due squadre, prive dei propri riferimenti, ...

Perché anche una vittoria per 2 - 1 potrebbe non essere sufficiente per approdare a Malaga, alle Final Eight di. Volandri punta su Arnaldi Capitan Volandri molto probabilmente si ...Oggi Matteo Berrettini sarà a Bologna per sostenere l'Italia in. Il tennista romano, infortunatosi alla caviglia agli Us Open contro Rinderknech, arriverà in Emilia Romagna per sedersi in panchina con i suoi compagni in vista della sfida da dentro o ...Il match inizierà oggi pomeriggio alle ore 15:00 e verrà trasmesso ...Dopo la batosta contro il Canada l 'Italia scenderà in campo inin una gara che è già da dentro o fuori. Gli auzzurri di Volandri hanno un solo imperativo: vincere per mantenere la speranza di approdare alle F inal Eight di Malaga . Gli azzurri saranno ...

Gabriel Diallo è sicuramente uno dei protagonisti della settimana di Coppa Davis. Il canadese classe 2001 ha battuto in due set prima l'italiano Lorenzo Musetti e poi lo svedese Elias Ymer. Ecco le ...La sfida tra Italia e Cile andrà in scena alle ore 15.00 e si giocherà all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Come di consueto scenderanno in campo prima i due singolari e poi il doppio.