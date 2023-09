Coppa Davis 2023 | Matteo Arnaldi | “Avevo tutta la squadra a sostenermi | giocare per l’Italia è diverso”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo due ore e 25 minuti di aspra battaglia sportivaha battuto Cristian Garin in rimonta per 2-6 6-4 6-3 ed ha consegnato alil punto dell’1-0 contro il Cile nella sfida valida per la fase a gironi delle Finali di. A Bologna si sta giocando il Girone A, e nel match della quarta giornatadeve assolutamente battere il Cile per rimanere in corsa per il passaggio ai quarti di finale, che si giocheranno a Malaga a novembre.a fine partita ha parlato ai microfoni della RAI.per laha dato una marcia in più: “Sicuramente non è stato un esordio semplice, non riuscivo a fare quello che volevo. Ho dato tutto me stesso, ...

L'Italia è in vantaggio per 1 - 0 sul Cile al termine del primo singolare del match di, grazie alla vittoria in rimonta di Matteo Arnaldi su Cristian Garin, con il punteggio di 2 - 6, 6 - 4, 6 - 3 dopo due ore e 24 minuti. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego, numero 38 del ...Durante la telecronaca della partita ditra Cile e Italia, l'ex tennista romano ha lasciato un attimo il commento tecnico per chiarire la querelle con l'ex collega che è stato definito un ...... nel primo singolare contro il Cile, ecco che Matteo Arnaldi si ridesta dalla ragnatela dell'emozione che comprensibilmente lo ha avvolto (era all'esordio in singolare in), e punto dopo punto ...BOLOGNA - Italia contro Cile, in palio una fetta importante della. Dopo la sconfitta (3 - 0) nel match inaugurale contro il Canada, gli azzurri sono chiamati ad un pronto riscatto, per cercare di proseguire il cammino nella competizione. Arnaldi batte ...

Andy Murray non riesce a trattenere le lacrime dopo la gara di Coppa Davis tra la sua Gran Bretagna e la Svizzera. Il tennista 36enne vince ma poi crolla in lacrime durante la diretta post partita: ...Fiducioso il capitano cileno Nicolas Massu alla vigilia: "La superficie non è semplice ma credo nel talento dei miei giocatori e in quello che possono fare in futuro. Siamo stati la prima nazione ad ...L'Italia resta in corsa in Coppa Davis. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Canada la nazionale capitanata da Filippo Volandri ottiene il primo punto nella sfida contro il Cile. Matteo Arnaldi, ...