Coppa Davis 2023 | Italia-Cile | Volandri sorprende | Musetti e Sonego nel doppio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Decisione a sorpresa del capitano azzurro Filippoper quanto riguarda il match diin programma tra pochi minuti. A scendere in campo assieme saranno infatti i due Lorenzo,, che ha da poco vinto il suo match contro Jarry, e non come da copione Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Una scelta inusuale, dettata forse dal fatto di voler provare nuove coppie a risultato già acquisito in vista del decisivo match dell’ultima giornata contro la Svezia. Le vittorie di Arnaldi ehanno infatti già dato la vittoria all’contro il. SportFace.

Azzurri ancora in corso per la fase finale Italia avanti 2 - 0 sul Cile a Bologna nella sfida di2023. Matteo Arnaldi batte Cristian Garin per 2 - 6, 6 - 4, 6 - 3 nel primo singolare. Poi Lorenzo Sonego supera Nicolas Jarry, numero 22 del mondo, per 3 - 6, 7 - 5, 6 - 4 e tiene l'...AGI - L' Italtennis batte il Cile nel secondo match del Girone A di. Alla Unipol Arena di Bologna, gli azzurri del ct Filippo Volandri chiudono sul 2 - 0 dopo i singolari: al successo in rimonta di Matteo Arnaldi su Cristian Garin, è arrivato il successo ...Il torinese riscatta la sconfitta contro il canadese Galarneau, batte in rimonta il numero 22 del mondo Nicolas Jarry 36 75 64 e tiene l'Italia in corsa per la fase finale didi Malaga. ...BOLOGNA - Nel primo match della arriva il successo contro il Cile ( 1 - 0 ) grazie a Matteo Arnaldi . L'azzurro numero 47 al mondo ha sconfitto Cristian Garin (numero 103 al mondo) con il punteggio di ...

Le Finals di Coppa Davis 2023 sono iniziate con la fase a gironi in programma dal 12 al 17 settembre in quattro… Leggi ...Non ci sarà la Svizzera nelle finali di Coppa Davis di Malaga. Gli elvetici sono infatti stati sconfitti per 2-1 dalla Gran Bretagna e ancor prima della sfida di domani con l'Australia non hanno più ...“Sono contentissimo di aver portato il punto a casa, ho dato veramente l’anima. È sempre un’emozione giocare in Coppa Davis, sono stato bravo a tirare su questo match perché l’avversario era veramente ...