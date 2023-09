Coppa Davis 2023 | Italia-Cile 1-0 | Matteo Arnaldi batte in rimonta Garin e bagna con un successo il debutto in singolare

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’del tennis è ancora viva grazie a. Un grande esordio indiper il ragazzo sanremese, che conferma la sua grande crescita in questotenendo ancora in piedi la selezione di Filippo Volandri vincendo la prima partita valido per lo scontro contro il; battuto Cristiancon il punteggio di 2-6 6-4 6-3 in quasi due ore e mezza, uscendo dalla buca emotiva della prima frazione perre e chiudere con il sorriso, permettendo a Lorenzo Sonego di potersi giocare il tutto per tutto contro Nicolas Jarry nel secondoodierno. Il primo set vede un equilibrio sostanziale per quattro giochi, ma nel quinto arriva il primo momento di difficoltà per ...

BOLOGNA - Italia contro Cile, in palio una fetta importante della. Dopo la sconfitta (3 - 0) nel match inaugurale contro il Canada, gli azzurri sono chiamati ad un pronto riscatto, per cercare di proseguire il cammino nella competizione. Arnaldi batte ...È il curioso caso di Sinner che sembra essere il colpevole della sconfitta all'esordio inperché non è presente. Robe da pazzi, o da italiani, ma lo sappiamo. L'Italtennis è diventata ...La diretta scritto dell'incontro: azzurri spalle al muro, serve vincere per evitare l'eliminazione Cari amici di Ubitennis è il momento della verità per la2023 dell'Italia. Gli azzurri all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno sfidano il Cile nel secondo incontro del Girone dopo aver perso 3 - 0 contro il Canada nella prima giornata. Si parte ...La"è un grande onore, ma non possiamo poggiare solo su questo". Mark Woodforde, che l'ha vinta nel 1999 ed è oggi presidente delCup Committee e membro del Consiglio direttivo dell'ITF,...

Italia-Cile 1-0 in Coppa Davis, Arnaldi batte Garin: l'orario di Sonego-Jarry e dove vedere in TV le partite di tennis Sport Fanpage

Diretta Coppa Davis, Italia-Cile 1-0: risultati e partita live Corriere dello Sport

Parte bene l’Italia nella sfida di Coppa Davis contro il Cile a Bologna. Matteo Arnaldi, numero 47 del ranking Atp, ha battuto Cristian Garin (103 Atp) per 2-6, 6-4, 6-3. Il 22enne di Sanremo ha ...Trionfo dell’Italia in Coppa Davis grazie a Matteo Arnaldi. Dopo il ko contro il Canada, gli azzurri hanno centrato la prima vittoria grazie al tennista ligure. Il classe 2001 si è aggiudicato in tre ...Matteo Arnaldi, numero 47 del ranking Atp, ha battuto Cristian Garin (103 Atp) per 2-6, 6-4, 6-3.