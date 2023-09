Coppa Davis 2023 | Italia | cambia tutto! Dentro Arnaldi contro Garin | Sonego sfiderà Jarry

(Di venerdì 15 settembre 2023) Per l’tutto, per il Cile (per forza di cose) nonniente. Questo è quanto emerge dal responso dei nomi che Filippo Volandri e Nicolas Massu per quanto riguarda il confronto numero due di(nel suo attuale format) all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Sarà Matteo, reduce da una buona performance in doppio e ancor più dagli ottavi agli US Open, a sfidare Cristiannel singolare d’apertura: di fatto sarà il suo esordio in solitaria, e in un match che già vale davvero tantissimo. Nessun precedente tra i due. LIVE-Cile,in DIRETTA: Matteosarà in campoCristian ...

L'attuale format della Coppa Davis sta facendo discutere " e non poco " media, opinionisti e appassionati. Ma persino gli stessi giocatori , con qualcuno, tipo Stan Wawrinka , apertamente contrario al modo in cui è stata ... La Nazionale di tennis per questo motivo si è trovata in grave difficoltà a causa del no di Jannik Sinner. Dentro o fuori. L'Italia capitanata da Filippo Volandri è già davanti ad un bivio in Coppa Davis. Nella seconda sfida della fase a gironi di Bologna, gli azzurri sfideranno il Cile dalle ore 15, dove saranno costretti ad un solo risultato, la vittoria, per tenere vive le speranze di ...

BOLOGNA - Dentro o fuori: per gli azzurri di Coppa Davis, la sfida contro il Cile è già decisiva. In caso di nuova sconfitta (dopo il ko con il Canada nella prima gara), l'Italia interromperebbe il ... Vietato sbagliare. Dopo la debacle contro il Canada (un netto 3-0), l'Italia non può fare altro che cambiare marcia nella fase a gironi di Coppa Davis. All'Unipol Arena di Bologna è attesa ... Grande soddisfazione per il tennista perugino Francesco Passaro, da qualche giorno aggregato alla squadra azzurra impegnata in Coppa Davis. Passaro è stato convocato dal commissario tecnico Volandri