Coppa Davis 2023 | Djokovic regala alla Serbia il punto della qualificazione Spagna eliminata

(Di venerdì 15 settembre 2023) Cinque giorni dopo aver conquistato il 24° titolo Slamcarriera, battendo Daniil Medvedev nella finale degli US Open, Novakscende in campo a Valencia e trascina laverso laper la fase a eliminazione diretta. Il fuoriclasse di Belgrado ha infattito al suo Paese ildecisivo per sconfiggere lapadrona di casa in un vero e proprio spareggio per il passaggio del turno. In precedenza Laslo Djere, n.37 del ranking mondiale, aveva vinto abbastanza nettamente il primo singolare di giornata contro l’iberico Albert Ramos Viñolas (n.95 ATP) in due set con un duplice 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco, portando dunque la ...

Da Bologna " Sono uno che prende la vita con leggerezza ". Matteo Arnaldi si riassume così dopo la vittoria su Cristian Garin che ha regalato all' Italia il primo punto nella sfida dicontro il Cile . Questa è una delle chiavi dei recenti risultati e di un successo maturato in rimonta per 2 - 6 6 - 4 6 - 3. Il sanremese è umano, come tutti avverte la tensione, ma ha la ...Jannik è quarto nella Race" Nella giornata decisiva per i destini italiani in questa2023 capitan Volandri si affida all'esordiente (in singolare) Matteo Arnaldi che, alla presentazione ...Stan Wawrinka (ATP 40) dovr imperativamente vincere contro Cameron Norrie (17) per mantenere vive le speranze della Svizzera di qualificarsi per le finali dia Malaga. Nonostante una prestazione generosa, Leandro Riedi (152) non infatti riuscito a superare Andy Murray (41) nel primo incontro della sfida contro la Gran Bretagna, con il 36enne ...La diretta scritto dell'incontro: azzurri spalle al muro, serve vincere per evitare l'eliminazione Cari amici di Ubitennis è il momento della verità per la2023 dell'Italia. Gli azzurri all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno sfidano il Cile nel secondo incontro del Girone dopo aver perso 3 - 0 contro il Canada nella prima giornata. Si parte ...

Il 22enne sanremese, superato il nervosismo iniziale, rientra prepotentemente in partita e porta a casa un incontro che si è deciso nel terzo set in un drammatico quarto game durato ben 19 minuti.Andy Murray ha regalato il primo punto alla Gran Bretagna nella sfida di Coppa Davis contro la Svizzera e al termine della maratona contro Leando Riedi e a fine match è scoppiato a piangere. Nell'inte ...Sanremo. Chiamato dal capitano Filippo Volandri ad aprire la sfida contro il Cile, Matteo Arnaldi non ha deluso le aspettative, anzi ha infiammato gli spalti dell’arena di Bologna con una prestazione ...