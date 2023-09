Coppa Davis 2023 | Djokovic | “I giovani hanno bisogno di preservarsi | anche io non ho giocato sempre le qualificazioni”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Quella delè unache ha suscitato molte polemiche a causa delle tante assenze last minute da parte delle punte principali delle squadre. Da Alcaraz per la Spagna, passando per Fritz per gli Usa fino a Sinner per l’Italia. Tutti tennisti, chescatenato le reazioni degli appassionati al momento dell’arrivo del 36ennea Spalato dopo lo Us Open vinto in finale con Medvedev. Il serbo ha difeso così la decisione in particolare di Alcaraz, che avrebbe dovuto affrontare oggi nella sfida tra Serbia e Spagna: “Iridifisicamente e mentalmente. Molti appassionati saranno delusi, non capiscono perché i ragazzi di 20 anni abbiano la necessità di riposare. ...

Le parole del talentuoso canadese che si sta affermando come protagonista all'Unipol Arena Gabriel Diallo è sicuramente uno dei protagonisti della settimana di. Il canadese classe 2001 ha battuto in due set prima l'italiano Lorenzo Musetti e poi lo svedese Elias Ymer. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro quest'...Perché anche una vittoria per 2 - 1 potrebbe non essere sufficiente per approdare a Malaga, alle Final Eight di. Volandri punta su Arnaldi Capitan Volandri molto probabilmente si ...Prima del confronto di, il direttore di Ubitennis intervista l'ex Davisman cileno che sfidò l'Italia nella finale del 1976 Avviciniamoci a Italia - Cile dicon l'intervista di Ubaldo Scanagatta a ...Oggi Matteo Berrettini sarà a Bologna per sostenere l'Italia in. Il tennista romano, infortunatosi alla caviglia agli Us Open contro Rinderknech, arriverà in Emilia Romagna per sedersi in panchina con i suoi compagni in vista della sfida da dentro o ...

La nazione nordamericana ha battuto sia Italia che Svezia e gli basta una sola vittoria (un successo nel singolo o nel doppio) nel match contro il Cile. L'Italia guarda con attenzione a questo match ...Archiviata la debacle contro il Canada, l’Italia tornerà in campo questo oggi – primo singolare in torno alle ore 15:00 – per la seconda sfida valida per la fase a gironi della Coppa Davis 2023, ...Gabriel Diallo è sicuramente uno dei protagonisti della settimana di Coppa Davis. Il canadese classe 2001 ha battuto in due set prima l’italiano Lorenzo Musetti e poi lo svedese Elias Ymer. Ecco le ...