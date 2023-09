Convocati Napoli | ce la fa Politano | due assenze per Garcia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ildomani sarà in campo a Marassi per affrontare il Genoa in vista della quinta giornata di Serie A.che ritrova,...

...dichiarato di essere pronti a intavolare una trattativa col Mit nel caso in cui fossero: ...Nel capoluogo campano si potranno fermare i mezzi Eav e Anm. Per le linee di superificie , ...Alle 20.45 invece il Genoa ospita ilprivo di Vogliacco mentre in forse da una parte Messias ...DI SERIE A I giocatori di Serie Aper la 4° giornata [NON ANCORA DISPONIBILI]Il tridente iniziale quini vedrà Leao a sinistra e Pulisic a destra GENOA -, sabato ore 20:... I due sembravano poter tornare nella lista deima per ora vince la cautela Ovviamente ...L'elenco dei: Portieri : Raffaele Huli (Juventus), Alessandro Longoni (Milan); Difensori ... Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Vincenzo Prisco () ; Attaccanti : Thomas ...

Genoa-Napoli, domani alle ore 20.45. I convocati azzurri SSC Napoli

Napoli, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo Today.it

Ormai finita la sosta, il Napoli si appresta a giocare il match di sabato contro il Genoa, in casa dei liguri. Di seguito tutti i convocati di Mister Garcia: Contini, Idasiak, Meret, Di Lorenzo; Juan ...Il Napoli nella giornata di domani affronterà il Genoa allo stadio Marassi, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Rudi Garcia ha diramato la lista dei giocatori ...Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Genoa-Napoli, domani alle ore 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi per la quarta giornata di Serie A. C'è Politano, ...