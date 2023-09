Contrabbando e mano dello Stato | così Mosca sostiene la sua macchina militare

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 settembre 2023) Uno dei primi provvedimenti presi dall’Occidente in seguito all’invasione dell’Ucraina nel febbraio del 2022 è stata l’imposizione di nuove sanzioni nei confronti della Russia. Obiettivo conclamato di queste sanzioni era l’interruzione del flusso diretto verso la Federazione Russa di componenti fondamentali per l’industria, nel tentativo di piegare la capacità didi sostenere le proprie operazioni militari. Obiettivo che in un primo momento sembrava essereraggiunto: secondo le stime americane, la Russia avrebbe effettivamente visto calare costantemente la propria produzione bellica per i primi sei mesi. Tuttavia, funzionari statunitensi hanno ammesso che già dalla fine del 2022 le capacità produttive dell’apparato industriale-diabbiano ricominciato a crescere. ...