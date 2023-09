Contemporary Locus | l’arte contemporanea sbarca al parco Caprotti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Bergamo. Si inaugura sabato 16 settembre, alle 17, la nuova edizione di, la manifestazione che abita conluoghi dismessi e segreti del territorio. Il luogo scelto per la quindicesima edizione, in programma fino al 5 novembre 2023, è il(accessibile da via Verdi n.21), un giardino romantico di particolare rilievo per storia e botanica incastonato nei borghi antichi di Bergamo Bassa. L’ideatrice del progetto, Paola Tognon, anticipa alcuni dettagli di15, che vedrà protagonista l’artista italo-georgiana Sophie Ko.