Conte | “Le politiche migratorie di Giorgia Meloni sono fallimentari”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 settembre 2023) ROMA – “Ledi: gli sbarchi raddoppiano, Lampedusa è al collasso, l’accordo con la Tunisia si sta rivelando un flop. In Europarimane con il cerino in mano, dilaniata dalle sue stesse ambiguità. Francia e Germania ci voltano le spalle, e sbagliano. Ma sbaglia ancheche ha difeso gli amici polacchi e ungheresi che non accettano la redistribuzione dei migranti”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, che torna ad attaccare la presidente del consiglio. L'articolo L'Opinionista.