Conte a Meloni | “Chi vuole ‘difendere’ Dio dovrebbe preoccuparsi dei più bisognosi | non schiaffeggiarli umiliandoli”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “È improprio ragionare come presidente del Consiglio chedifendere Dio”. Così Giuseppe, in un confronto con Nicola Fratoianni alla festa di Sinistra Italiana, intervistato da Serena Bortone, ha commentato le parole di Giorgiache dal palco del summit sulla demografia in Ungheria ha detto di voler “difendere Dio e la famiglia”. “Io da cattolico convinto, non mi sono mai permesso da premier di esprimermi in questo modo. A parte che mi sembra improprio perché contrasta con il principio di laicità dello stato. Pensate cosa possono percepire i cittadini italiani in questo momento che non sono cattolici o praticano un’altra confessione religiosa. Io difendo Dio, cosa significa? Io difendo la famiglia. Un single come si deve sentire? È sbagliata l’impostazione, nasce divisiva“, ha aggiunto, ...

“Siamo davanti a una destra pericolosa che oggi rivela il suo vero volto. Ora Meloni va da Orban, fa una fughetta, e si inventa una campagna per la difesa di Dio che non ha bisogno di essere difeso da ...Giuseppe Conte critica le parole di Giorgia Meloni da Budapest, sulla difesa di Dio e della famiglia, affermando che mettano in discussione la ...“Il Movimento Cinque Stelle alle elezioni suppletive di Monza sosterrà Marco Cappato “. Lo ha confermato il presidente del movimento Giuseppe Conte dal palco della festa nazionale di Sinistra Italiana ...