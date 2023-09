Consigli Fantacalcio partite 16-18 settembre | chi far giocare | chi lasciare in panchina | possibili gol e bonus

(Di venerdì 15 settembre 2023) Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e riparte anche il. Dopo un weekend di pausa dove in molte leghe si è provveduto a fare mercatini di riparazione, la competizione è pronta a ricominciare. Fari puntati sulla coppia d’attacco di una Roma chiamata a cogliere la prima vittoria in campionato contro l’Empoli: buone chiamate potrebbero essere Dybala e Lukaku, mentre l’Empoli andrebbe evitato, anche nelle sue stelle come Baldanzi. Scelta sicura anche per Martinez, anche se impegnato nel derby contro il Milan in cui è sato puntare su Kjaer, e soprattutto Osimhen che di fronte avrà il Genoa. Sato schierare Bani e Dragusin, e soprattutto Martinez. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora L’Udinese deve cambiare passo e per ...

... è anche elemento indispensabile all'interno del. In questa stagione, l'esterno ...; Vina, Tressoldi, Erlic, Toljan; Henrique, Boloca; Lauriente, Thorstvedt, Berardi; ...Ilin tempo reale sulla 4° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori:della giornata, pagelle e pronostici ROMA - Archiviati gli impegni delle ...Indicedifesacentrocampoattacco Top 11 prima giornata Serie B 2023/2024 Guida all'asta di2023/2024difesa Tra i pali consigliamo Gagno che nelle tre ..., i nomi per il reparto arretrato Per il reparto arretrato a tre restiamo in casa bianconera e partiamo con Di Lorenzo . Viaggia verso le 200 presenze e con la maglia del Napoli ...

Giroud, Dybala, Lindstrom, Pellegrini, Dia, Chiesa Pulisic, Frattesi, Pavard, Sanabria, Krstovic: tutti i casi dubbi al Fantacalcio. Gioca titolare Parte dalla panchina Resta fuori Tutte le ...A tal proposito, per una giornata di Serie A così delicata, ci sentiamo in dovere di portare avanti la rubrica dedicata ai consigli del Fantacalcio, stavolta ci concentreremo sui cinque centrocampisti ...Consigli Fantacalcio: ecco i nomi di 5 attaccanti rivelazione con almeno 10 gol garantiti in questa stagione da usare come slot alternativo.