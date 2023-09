Confindustria | Mattarella | non cavalcare paura | bisogna cercare soluzioni

Interviene il Presidente della Repubblica Sergio. Registrazione video dell'assemblea "Assemblea di"Impresa, lavoro e democrazia: la strada della Costituzione"", svoltasi a Roma venerdì 15 settembre 2023 alle ore 11:00. L'...Lo dice il capo dello Stato Sergioall'assemblea di. "Due" i "possibili errori: una reazione fatta di ripetizione ossessiva di argomenti" secondo cui "a fronte delle sfide" ...Siete stati protagonisti di una ripresa prodigiosa e questa positivamente contagiosa, senza eguali del G7", le parole del Presidenteall'Assemblea di. / Immagini Youtube ...Roma, 15 settembre 2023 Il lungo applauso per il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine del suo intervento all'assemblea di. / Immagini Youtube

Assemblea Confindustria, Mattarella «Non cedere alla tentazione di cavalcare paure». Bonomi: «Il salario... Corriere della Sera

Confindustria, Mattarella: «Non cedere alla tentazione di cavalcare le paure». Bonomi: «Salario minimo non bas ilmessaggero.it

Il capo dello Stato cita Luigi Enaudi, che invitava gli italiani a non credere "'di dover la salvezza a nessun altro fuorché se stessi". Oggi diremmo: a noi ...(see related (ANSA) - ROME, SEP 15 - President Sergio Mattarella on Friday bemoaned the low salaries ... what drives progress is the 'social capital' that a country has," he told the Confindustria ...Il monito di Mattarella all'assemblea di Confindustria: "Una democrazia non può permettersi è di ispirare i propri comportamenti a sentimenti puramente congiunturali" ...