Confindustria | il bilancio della presidenza Bonomi Dal salario minimo ai morti sul lavoro | quante ombre

"In questi anni non mi sono annoiato" ha dichiarato il presidente uscente diCarlo. "Sono stato eletto in pieno Covid, ho avuto il problema dello shock delle materie prime, c'è stato lo shock energetico, la guerra russo-ucraina, la più grande siccità da settant'anni, le alluvioni, 24 ore di colpo di stato in Russia e potrei andare avanti con un lungo elenco ovviamente" ha poi aggiunto la settimana scorsa. E per carità, nessuno vuole togliere all'ex presidente di Assolombarda di aver condotto l'associazione di Viale dell'Astronomia durante un quadriennio che ha avuto una concentrazione di eventi potenzialmente devastanti che raramente si era vista nella storia recente dell'intero pianeta.