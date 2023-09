CONFERENZA – Inzaghi alla vigilia di Inter-Milan | tutte le dichiarazioni

(Di venerdì 15 settembre 2023)è stato protagonista dellastampa didi. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 15.00. Rileggi il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). 15.24 Finisce lastampa diPercorsi diversi con Pioli: lui ha provato a cambiare, tu invece hai puntato con forza alle tue idee? Fa parte del nostro mestiere e del nostro lavoro. Con Pioli ci conosciamo da tanto, quale sia la squadra migliore non lo so. Io all’orgoglioso col mio staff e i miei ragazzi. Tutti insieme lavoreremo per il bene dell’. Frattesi-Barella: sembra quasi essere un problema per l’, invece che essere un vantaggio. ...

Cresce l'attesa per il derby della 'Madonnina' tra Inter e Milan: le dichiarazioni della vigilia di SimoneinstampaL'Inter vuole continuare la sua marcia in campionato anche nel derby contro il Milan, in programma domani pomeriggio alle 18 in un 'Meazza' sold out e che si pronuncia ...Il Milan di Stefano Pioli sarà ospite a San Siro dell'Inter di Simone. Ladi Pioli - Calciomercato.itL'obiettivo è chiaramente quello di riscattare gli ultimi match contro i ...Cosa si aspetta Pioli dall'Inter di. Pioli e i problemi pre derby da affrontare. Il ... Inl'allenatore del Diavolo spiega: "Non è il primo derby ma è un nuovo Milan, ero curioso ...... a margine di unastampa al Teatro alla Scala - . Tutto sommato è chiaro che non aiuta ...sceglie la strada della continuità. Resta inizialmente fuori fra i nerazzurri Frattesi ...

Inzaghi: "Frattesi fuori Devo fare delle scelte" Sky Sport

Inter-Milan, la conferenza stampa di Simone Inzaghi Inter - News Ufficiali

Milano, 15 set. - (Adnkronos) - "Guardando le squadre, parlo dell'undici iniziale, noi abbiamo cambiato due giocatori e il Milan penso tre o quattro. Non c'è tanta differenza: sono due squadre che non ...Milano, 15 set. - (Adnkronos) - "Sicuramente Leao sarà un osservato speciale. È un grandissimo giocatore e in questi anni ha fatto benissimo, cercheremo di prendere delle contromisure come abbiamo sem ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi, in programma allo stadio Giuseppe Meazza sabato 16 ...