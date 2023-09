Concorso Politecnico di Torino | Bando per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 15 settembre 2023) Procedure di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di architettura e design. Presso ildi. Con il decreto rettorale numero 824, datato 28 agosto 2023, è stata ufficialmente avviata una procedura di selezione per coprire una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato. Questa selezione è conforme al comma 3, lettera b), dell’articolo 24 della legge numero 240/2010. Di seguito, sono specificati i dettagli relativi al settore concorsuale, al settore scientifico-disciplinare, al dipartimento coinvolto e al numero di posizioni disponibili: Settore concorsuale: 08/D1 – Progettazione architettonicaSettore scientifico-disciplinare: ICAR/14 – Composizione architettonica e urbanaDipartimento: Architettura e designNumero di posizioni: 1 Questa procedura di ...