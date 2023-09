Concorso Comune di Udine | 2 Posti da Tecnico Informatico

(Di venerdì 15 settembre 2023)pubblico, per la copertura di 2da, categoria D1, a tempo indeterminato, presso ildi. Ildiha indetto unpubblico, basato su esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari tecnici informatici di categoria D1, ruolo che riveste un’importante funzione nell’ambito dell’organizzazione e dello sviluppo tecnologico dell’ente comunale. Bando diPer ottenere tutte le informazioni dettagliate riguardo al, inclusi i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e la descrizione completa delle prove da sostenere, è possibile consultare il bando completo sul sito internet del ...

Con ildell'allora parroco di una chiesa del posto, il quale avrebbe attestato falsamente di essere proprietario delle cappelle gentilizie, in realtà tornate al patrimonio delcon lo ...Si è svolta neldi Gabicce la finale nazionale deldi bellezza "La più bella del mondo" nel quale, quest'anno, è stato presente come giurato anche l'autore e poeta biellese Luca Stecchi. L'evento è ...Nella finale dela tema equestre, patrocinato dalla Fise e daldi Palermo, ci saranno rappresentanti di tutte le regioni italiane, per un totale di 20 ragazze pronte ad aggiudicarsi ...Si potrà partecipare, dopo aver compilato l'apposito modulo reperibile sul sito internet deldi Sassuolo, con opere di pittura, scultura e fotografia. Le opere partecipanti alsaranno ...

Concorso al Comune di Asti | TorinoGiovani Città di Torino

Concorso istruttori - Esito prova scritta Comune di Cormano

Ylenia Bruschetta, del centro ippico La Betulla di Ispra, rappresenta la Lombardia nella competizione che si terrà a Palermo. Venti le amazzoni in gara ...la premiazione della quinta edizione del “Premio Letterario Internazionale Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti” si svolgerà il 17 settembre ...C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per partecipare alla prima edizione del “Concorso d’Arte a Premi Città di Sassuolo”, indetto dal Gruppo Pittori J.Cavedoni con il patrocinio del Comune di Sassu ...