(Di venerdì 15 settembre 2023) Ci sarà unanche per idi? Sì, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il numero dibanditi per il9.115. Anche se il Ministro ha già annunciato che icomplessivi traordinaria e di, che in Gazzetta risultano 30.216)a 40mila. Non sappiamo se sarà fatto in tempo per questa imminenteo dovremo attendere la prossima. L'articolo .

... interpello nazionale per la classe diA027 Matematica e Fisica; interpello supplenze scuola primaria a.s.2023/2024; interpello nazionale per unaesterna A040 " Scienze e tecnologie ...Dunque, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore quello di/posto, i giorni ... Docenti neoassunti 2023: anno di prova diverso a seconda se in ruolo da GaE e concorsi,bis,...educazione motoria scuola primaria, corso di preparazione Domande commissari I docenti, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici che intendessero proporre la propria ...Avviso Per più classi diA027 (una al 22.12.2023 " una al 31.01.2024), A041 - Scienze e ... Avviso ITIS Artom di Asti, richiesta avvio interpello per A026 (1al 31/08), A040 (3 ...

Concorso a cattedra sostegno, procedura straordinaria: abbiamo attivato il simulatore. I posti sono 9.115, ma saranno sicuramente aumentati Orizzonte Scuola

Mancano i docenti: le scuole li ricercano da MAD o tramite interpello. Avvisi aperti Orizzonte Scuola

Come è noto ai precari della scuola il concorso straordinario TER è stato bandito, si tratta di un’occasione estremamente importante per i precari. Dal superamento delle prove dipende il loro futuro ..."Il professor Toscano rimarrà al Piaggia, ma si tratta di un arrivederci e non di un addio al Liceo scientifico". Si torna ancora una volta a parlare dell’inconsueto caso del professor Daniele Toscano ...Anche in occasione del concorso straordinario TER del 2023, la Redazione di InformazioneScuola è riuscita a strappare uno sconto di 100 euro per l’iscrizione al corso di preparazione alle prove del ...