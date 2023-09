Con l’ASL di Caserta la Reggia si illuminerà di arancione

(Di venerdì 15 settembre 2023). L’Azienda Sanitaria Locale, grazie all’iniziativa della UOC Qualità e Risk Management, diretta dalla dr.ssa Angela Maffeo e grazie alla sensibile e fattiva collaborazione del Comune di, aderisce alla “Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della persona assistita 2023” prevedendo l’illuminazione indi uno dei monumentini il giorno 17 settembre. Pertanto, sono stati attivati tutti gli adempimenti previsti per l’illuminazione in coloredelladiil 17 settembre c.a. a partire dalle ore 20.30.

... incassa il benservito:dovrà risarcirla Attualità [ 23/06/...'Italia di Fefè De Giorgi in finale Sport [ 15/09/2023 ] Lecce, ... per D'Aversa pochissimi dubbi Sport [ 15/09/2023 ] Pesca...... e vorremmo iniziare a ragionaregli enti appaltanti Comune ... Provincia,, Università, Regione Toscana, per iniziare a ... Gabriele Nannetti, Soprintendenza Siena, Arezzo, Grosseto,'assessore ......numeri che restano ancora sotto controllo in quanto' ... spesso giàaltre patologie, positivi al virus. Attualmente nei ... Nell'incontro è scaturita una circolare, inviata ade ...Non vorrei, visto che la materia è estremamente complicata, che'assessore Raffaele Donini confondesse melepere: se lui ad oggi è a conoscenza dell'arrivo da Roma di ulteriori 700 milioni, che ...

Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona ... ASL RIETI