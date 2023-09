Con l’ASL di Caserta la Reggia si illuminerà di arancione

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 15 settembre 2023). L’Azienda Sanitaria Locale, grazie all’iniziativa della UOC Qualità e Risk Management, diretta dalla dr.ssa Angela Maffeo e grazie alla sensibile e fattiva collaborazione del Comune di, aderisce alla “Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della persona assistita 2023” prevedendo l’illuminazione indi uno dei monumentini il giorno 17 settembre. Pertanto, sono stati attivati tutti gli adempimenti previsti per l’illuminazione in coloredelladiil 17 settembre c.a. a partire dalle ore 20.30.