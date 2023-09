Con la destra è tornata la psicosi del nemico interno

(Di venerdì 15 settembre 2023) Per Meloni e gli altri, Gentiloni e il Pd lavorano per lo straniero. Nel solco oggi di Putin e Erdo?an, ieri di Hitler e Stalin, opposizione fa rima con cospirazione. Ma i conservatori alla Thatcher non lo hanno mai fatto perché loro sì erano patriottici. Una deriva pericolosa

Per Meloni e gli altri, Gentiloni e il Pd lavorano per lo straniero. Nel solco oggi di Putin e Erdogan, ieri di Hitler e Stalin, opposizione fa rima con ...LEGGI – Lega, sfida aperta a Meloni: “Con Salvini meno sbarchi” Sui migranti “il cambio di passo è vicino”, l’Europa ha raggiunto “un’intesa memorabile” e il governo è pronto a cercare gli scafisti “s ...Karin Kneissl, dopo aver lasciato l’incarico, ha collezionato una serie di incarichi profumatamente retribuiti dal Cremlino. A Vienna il suo partito è accusato di collusioni con Mosca ...