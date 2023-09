Con la Coppa Italia inizia la stagione agonistica della Rari Nantes Nuoto Salerno

Lazio (Italia), terminata 4 - 0 (Stagione 2021/2022) Milan vs. Fiorentina, terminata 2 - 1 (... mai Inter e Milan si erano scontrate appaiategli stessi punti da prime in classifica, ci ......nuova opportunità per vivere una esperienza in versione online e in anticipo sulle gare di...questa moderna piattaforma, il Matterhorn Cervino Speed Opening assume un ruolo pionieristico nel ...L'Italia è già al dentro o fuori: vincere o essere eliminati. Oggi a Bologna la sfidail Cile è già decisiva. Dopo la netta sconfitta contro il Canada i ragazzi capitanati da Filippo ...di......del primo turno diItalia Eccellenza, gara che verrà disputata allo stadio Helvia Recina mercoledì 20 settembre alle 15,30. L'ordinanza prevede nel piazzale Helvia Recina : divieto di sosta...

Italia con Sonego e Musetti, dove vedere la Coppa Davis in tv: tennis live Tuttosport

Tennis: Coppa Davis, il debutto. Azzurri: l'incubo dopo le polemiche. Subito ko con il Canada dei carneadi Quotidiano Sportivo

Un gesto di grande attaccamento alla maglia. Matteo Berrettini avrebbe voluto giocare a Bologna nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Il romano, a più riprese, ha dimostrato grande vic ...Percorso divertente e dinamico da non perdere con continui cambi di direzione e di fondo, che farà emozionare tanti appassionati e i migliori atleti del circuito di Coppa del Mondo. Sfrecciare con i ...Novak Djokovic prima del confronto di Coppa Davis con la Spagna ha difeso Carlos Alcaraz, e indirettamente anche Jannik Sinner, per aver detto no alle convocazioni delle loro Nazionali per il ...