Comodo incolpare Conte

(Di venerdì 15 settembre 2023) Al congresso di Fdi, balle su balle. Mi chiedo: come fa la Meloni a vantare strepitosi successi quando tutto va male e la crisi è nera?Luisa Catullivia email Gentile lettrice, la Meloni è insuperabile quando si tratta di ribaltare la verità per nascondere i fallimenti a catena della sua Armata Brancamelone. Al congresso ha detto che “ora l’Italia ha un’economia più solida”. Si, come no. In verità il panorama è cosparso di disastri: Pil dell’ultimo trimestre a –0,4%; debito pubblico al massimo storico; perdita di 73.000 occupati a luglio; aumenti vertiginosi dei beni alimentari; luce, gas e benzina alle stelle benché il costo delle matrie prime sia diminuito. E poi ci sono le rate dei mutui aumentate fino al 75%, la crescita della povertà e, tra i guai, anche due siluri freschi: il Mes e la Via della Seta. Il primo lo vuole l’Europa e quindi Meloni lo firmerà. L’altro non lo vuole ...