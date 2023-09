Come scegliere la giusta coperta passeggino per tutte le stagioni

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 15 settembre 2023) Fra gli accessori più utili che i neogenitori possono ricevere per il bebè rientrano senza dubbio i prodotti di biancheria: lenzuola e coperte per lettino, carrozzine sono fra i regali più gettonati nelle liste nascita, ma molto utile è anche laper il, che ripara il bambino dal freddo durante le passeggiate invernali. A cosa serve laper il? In realtà, laper ilservirebbe anche in estate, non solo durante la stagione fredda. Non ne basta una “normale”? La risposta è certamente affermativa, ma c’è una differenza tra quella indoor e outdoor. La prima si presentauna classica trapuntina, mentre l’altra aderisce bene alla struttura delper garantire il massimo livello di ...