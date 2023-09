Come comprare i biglietti del Napoli in Champions League in casa e in trasferta?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le principali info sull’acquisto dei tagliandi per le sfide ditargatelinghe e non. L’aura dellaapparirà sempre più speciale in quel dipiuttosto che in ogni qualsivoglia città europea. Questo, a causa della passione dimostrata dai partenopei proprio nel corso degli incontri della principale competizione d’Europa, nella quale gli azzurri hanno più volte figurato negli ultimi anni sfoggiando anche una propria ed indissolubile caratteristica: l’urlo dei 60.000 di Fuorigrotta. Arrivati ai quarti per la prima volta nella propria storia, lo scorso anno soccombendo poi ad un più cinico Milan, il club partenopeo ha ulteriormente aumentato la voglia dei propri tifosi di seguire gli azzurri all’avventura. Avventura che ...