Come ci soffiano la casa | l’affondo del generale Vannacci

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilha voluto dedicare un capitolo intero del suo libro, il numero sei, a una questione non popolare quanto le altre, ma evidentemente riconosciuta meritevole di molte attenzioni: la questione del diritto alla. Il suo focus, anzi, è stato puntato ancora più addentro al tema, specificamente: al diritto di ognuno alla salvaguardia e all’inviolabilità della propria dimora., un rapporto romantico in decostruzione In incipit, opportunamente, l’autore evidenzia che in Italia la parola “” e la parola “abitazione” non possono quasi mai essere usatisinonimi. Poiché gli italiani, che sarebbero tradizionalisti – un po’ campanilisti e un po’ romantici – investono il primo termine d’un aurea magnifica e sacra, che il vocabolo “abitazione” non riesce ugualmente a ...