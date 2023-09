Colosseo | Sangiuliano rimedia ai danni di Franceschini | arrivano i biglietti nominali anti-truffe

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il Pd sta montando da giorni una polemica pretestuosa e ridicola contro il governo e in primis contro il ministro della Culturasul problema deiper il. Che lievitano online per via del bagarinaggio. Il partito della Schlein non perde occasione di mettersi nel ridicolo anche in questa occasione prendendo in giro gli utenti. Ivengono venduti a prezzi tre volte superiori su circuiti paralleli; e adesso infatti cinque società sono finite nel mirino dell’trust. Nell’attesa che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si pronunci, l’assessore del Pd al Turismo di Roma, Alessandro Onorato mette su una polemica col ministro della Cultura; addossando a lui la responsabilità di questo danno d’immagine che il sito più famoso al mondo starebbe procurando ...