Collaboratori sportivi inconsapevoli per truffare lo Stato | 17 indagati

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Assunti” comee destinatari di contributi statali erogati durante l’emergenza Covid a loro insaputa. Una truffa, secondo gli inquirenti, che avrebbe permesso ad una struttura sportiva di Massa Lubrense (Napoli) di percepire indebitamente benefici statali per complessivi 109.400 euro: per questo motivo gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale oplontino e su richiesta della Procura torrese, e alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 17 soggetti. Sono tutti, a vario titolo, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e sostituzione di ...