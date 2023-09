(Di venerdì 15 settembre 2023) L’intelligenzasta permeando anche la filiera alimentare in tutti i suoi aspetti, sembrano giochetti e sperimentazioni senza capo ne coda ma non lo sono affatto. In Italia ne abbiamo avuto già qualche assaggio: dalla chef creata completamente con l’AI che divulga ricette create...

(Di buono c'è che il Vin Mariani ispirò nel 1886 John Pemberton a inventare una sua variante, la). Il primo caso Quello di Thomas Hicks, fu il primo caso accertato e non sanzionato di ...Persa la possibilità di inseguire e identificare quegli imbecilli, mi fermo a verificare l'accaduto: l'oggetto che ha colpito la mia auto era una bottiglia di, e il 'bollo' che ha ...Analogamente, '(3)' di Andy Warhol del 1962 è stato acquistato per soli 1.200 $ e venduto per 57,2 milioni di dollari nel 2013, ottenendo un ROI di oltre 4,7 milioni di dollari in 51 anni.Come se non bastasse, ho pure avuto un problema allo stomaco, ho rimesso più volte e non sono riuscito a mangiare nulla nelle ultime ore di gara: sono andato avanti bevendo solo". Piccoli ...

Coca Cola lancia Zero Sugar Y3000, il nuovo gusto creato con l'Intelligenza Artificiale la Repubblica

Coca Cola ha lanciato un nuovo gusto inventato dall’intelligenza artificiale Today.it

Coca Cola ha lanciato una nuova variante al gusto "futuro" (qualsiasi cosa significhi), creata da un'intelligenza artificiale.Coca-Cola ha deciso di sfruttare il trend dell'intelligenza artificiale generativa per immaginare la lattina dell'anno 3000 ...ha prima spinto per un accordo legale che costringe Coca-Cola, Clorox e altri big dell’agroalimentare e dei detergenti a modificare le diciture sul riciclaggio riportate sulle confezioni; poi ha fatto ...