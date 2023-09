(Di venerdì 15 settembre 2023) Intervistato da tuttomercatoweb,si è espresso sulle ultime vicende che hanno fatto più discutere in casantus , quelle relative a, di cui ha parlato anche Allegri in ...

Intervistato da tuttomercatoweb,si è espresso sulle ultime vicende che hanno fatto più discutere in casa Juventus , quelle relative a Pogba e Bonucci, di cui ha parlato anche Allegri in conferenza stampa .Si parla più di situazioni extracampo che dei risultati in casa Juventus . Sui casi scottanti di questi giorni interviene anche. L'ex presidente della Juventus interviene a Tmw Radio e parte da Bonucci: "Scomparso il faldone sull'Inter" "Diciamo che mi aspettavo una decisione del genere da parte del Consiglio di Stato. Anche se sono passati 17 anni è un argomento che mi tocca sempre ...L'ex presidente della Juventus Giovanniha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di respingere il ricorso bianconero e dunque di lasciare all' Inter lo scudetto del 2006: ' Mi aspettavo una decisione del ...

Cobolli Gigli su Pogba e Bonucci: la critica alla Juve è durissima Corriere dello Sport

Cobolli Gigli: «Pogba acquisto fallimentare, può finire la carriera» Juventus News 24

Cobolli Gigli su Bonucci: "La Juve ha fatto bene" "Bonucci ha avuto tutto quello che doveva avere, sono favorevole al comportamento della Juventus. Nella sostanza può avere ragione, ma economicamente ...Sono state settimane travagliate quelle appena trascorse per la Juventus. Il club bianconero, a riposo forzato per via della pausa Nazionali, ha dovuto fare i conti con due vicende extra campo, davver ...Ora il francese rischia una pesante squalifica. Di tutto questo ne ha parlato uno che conosce i meccanismi interni della Juventus visto che ne è stato presidente, Giovanni Cobolli Gigli.