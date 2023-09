Classifica Vuelta a España 2023 | Kuss mantiene 17? su Vingegaard | Caruso e Tiberi in top20

IN AGGIORNAMENTO2023: IL CALENDARIO COMPLETO2023: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORDINE DI ARRIVO 19TAPPA2023 Alberto Dainese 3h42'09' Filippo Ganna s.t. Marijn ......lagenerale prima della passerella conclusiva di Madrid. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa in tempo reale. DICIANNOVESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA...Sepp Kuss resta leader dellae ipoteca la vittoria finale. Jonas Vingegaard e Primoz Roglic hanno giocato di squadra ... Lo statunitense resta dunque in maglia rossa e comanda la...

Vuelta 2023, tappa 18: vince Evenepoel. Ordine d'arrivo e classifica generale Quotidiano Sportivo

Classifica Vuelta a España 2023: Kuss guadagna secondi su Vingegaard. 18° Caruso, Tiberi in top20 OA Sport

Secondo successo di tappa italiano alla Vuelta 2023. Alberto Dainese (Team DSM), nella La ... La terzultima frazione è stata una tappa di trasferimento, non è cambiato nulla in classifica generale col ...Vingegaard e Roglic hanno sempre fatto fatica a esternare emozioni. In questa Vuelta hanno iniziato a far fatica a levare gli occhi dall'asfalto una volta terminato di pedalare. Quasi a voler dire che ...La penultima tappa dedicata ai velocisti della Vuelta porta la firma di Alberto Dainese. Il ciclista della DSM ha vinto in volata il derby italiano contro un inedito Filippo Ganna in versione sprinter ...