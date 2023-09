Clamoroso alla Virtus Bologna | esonerato Sergio Scariolo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Terremoto nella “Basket City“. A poche settimane dall’inizio della stagione arriva il comunicatodellacoach. La rottura totale tra club è tecnico si è consumata il 13 settembre: “Le dichiarazioni del tecnico rilasciate agli organi di stampa in data 13 settembre 2023, che seguono quelle rilasciate durante la conferenza stampa di fine stagione in data 27 giugno 2023, minano, purtroppo, la serenità e l’entusiasmo dell’ambientesino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale“, si legge nella nota della. Il club comunica ...

Grande sorpresa nell'offseason della Serie A di Basket. La Virtus Bologna prende una decisione drastica e opta per l' esonero di coach Sergio Scariolo.