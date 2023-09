Città Spettacolo | si lavora per i concerti allo stadio Mastella | “Candidatevi e cambiate formula | per me è vincente”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Lo dico agli intellettuali di questa: si candidassero e cambiassero lache per me è e resta”. “Benevento”, la kermesse estiva del capoluogo sannita, va bene così com’è: ne è convinto Clemente, sindaco di Benevento, che non solo conferma il prodotto culturale anche nella sua ultima versione, ma ribadisce la sua fiducia nella persona del direttore artistico Renato Giordano che resta al suo posto fino al 2027. E non solo:ci scherza (ma mica tanto) su: “Giordano resta al suo posto per altri 4 anni, sempre se non mi faranno fare anche il terzo mandato“.non ha digerito le contestazioni avanzate da più parti sul cartellone della quarantaquattresima edizione, ...

