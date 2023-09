Cissé e Italeng brillano | l’Atalanta Under 23 ha già le sue certezze

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Adesso è arrivata anche l’ufficialità.23, in occasione del prossimo turno di campionato in programma venerdì 15 settembre alle ore 20.45 contro la Giana Erminio, farà il suo debutto ufficiale nell’impianto di casa, ovvero lo Stadio Comunale di Caravaggio. Dopo aver giocato a Gorgonzola – dove gioca la stessa Giana – contro la Virtus Verona, la formazione di Francesco Modesto potrà finalmente prendere piena confidenza con la sua nuova casa. E quale occasione migliore, dopo una sconfitta e un pareggio, per dare la caccia alla prima vittoria tra i professionisti nella brevissima storia della seconda squadra nerazzurra? La formazione della Martesana, invece, è partita in maniera positiva superando 2-1 la Pro Patria, prima di incappare in una pesantissima sconfitta interna contro il Vicenza, capace di imporsi con un rotondo 5-1 in quel di ...