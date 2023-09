Cina insedia un ambasciatore in Afghanistan

- AFGHANISTAN Laè la prima nazione al mondo ad aver insediato un nuovo ambasciatore in Afghanistan, dall'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021. La cerimonia di presentazione delle credenziali è ...... è infatti un predatore generalista, e nei luoghi in cui sicausa la diminuzione della ... in questo modo la formica è riuscita a colonizzare Australia ,, Caraibi , Messico e Stati Uniti ...... è infatti un predatore generalista, e nei luoghi in cui sicausa la diminuzione della ... in questo modo la formica è riuscita a colonizzare Australia,, Caraibi, Messico e Stati Uniti in ...... è infatti un predatore generalista, e nei luoghi in cui sicausa la diminuzione della ... in questo modo la formica è riuscita a colonizzare Australia,, Caraibi, Messico e Stati Uniti in ...

La Cina insedia un nuovo ambasciatore in Afghanistan. Si tratta del primo Paese al mondo che ha deciso di insediare un ambasciatore in Afghanistan dopo che i talebani hanno preso il potere nell’agosto ...Le notizie di oggi: devastante incendio distrugge centinaia di negozi in un mercato a Dhaka. Kerala chiude scuole, uffici e ferma i trasporti pubblici per contrastare la diffusione del virus Nipa ...La formica di fuoco è arrivata in Italia: potrebbe avere un forte impatto sugli ecosistemi, sull’agricoltura e sulla salute dell’uomo.