Cina | il mistero del ministro sparito | un caso da Agatha Christie

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il generale Li Shangfu è stato visto l'ultima volta il 29 agosto Nuova misteriosa ‘sparizione’ di un politico di alto rango in. Ad “uscire silenziosamente di scena” è questa volta ildella Difesa: il generale Li Shangfu è stato visto l’ultima volta il 29 agosto, giorno in cui ha tenuto un discorso al Forum per la pace e la sicurezza-Africa. Il suo ultimo viaggio all’estero risale a metà agosto, quando è stato a Mosca e Minsk, dove ha incontrato, rispettivamente, alcuni funzionari russi a margine di una conferenza sulla sicurezza e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Il governo degli Stati Uniti – riporta il Financial Times – ritiene che Li sia stato messo sotto inchiesta. E a farsi apertamente portavoce dell’inquietudine americana per una vicenda che ha il sapore del giallo è stato Rahm Emanuel, ...

... il generale Li Shangfu è stato visto l'ultima volta il 29 agosto, giorno in cui ha tenuto un discorso al Forum per la pace e la sicurezza- Africa. Il suo ultimo viaggio all'estero risale a ...PECHINO - "Il governo cinese assomiglia al romanzo di Agatha Christie, E poi non rimase nessuno. Prima sparisce il ministro degli Esteri Qin Gang , poi i comandanti della Forza missilistica e ora il ...... prosegue la missione di pace voluta da Papa Francesco: il Cardinale Zuppi vola inPapa ... il leader nordcoreano, Kim Jong - Un, incontrerà il capo del Cremlino, Ma èsulla località dell'...... poiché non sarebbe stato possibile esaminarne il contenuto, ilsulle valigie resterebbe ... e che la tensione geopolitica trae India abbia generato quanto raccontato, o che la notizia ...

Cina, l'ultimo mistero: è sparito un ministro Adnkronos

Cina, il mistero del ministro della Difesa scomparso. Fonti Usa: “Sotto inchiesta per corruzione” la Repubblica

Nuova misteriosa 'sparizione' di un politico di alto rango in Cina. Ad "uscire silenziosamente di scena" è questa volta il ministro della Difesa: il generale Li Shangfu è stato visto l'ultima volta il ...Nella categoria Ingegneria meccanica il premio è andato a Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor Shimokusu e Daniel Preston (India, Cina, Malesia, Usa), autori di uno studio su Advanced Science ...Lo sostengono fonti statunitensi. Li Shangfu non appare in pubblico dalla fine di agosto ed è l'ultimo di una lunga serie di alti funzionari cinesi scomparsi senza spiegazioni ...