(Di venerdì 15 settembre 2023) Prende il via domani, 16 settembre , la terza edizione del "" che si terrà negli spazi del Teatro Sala Keys. La manifestazione è dedicata ad Angelo Vassallo a tredici anni ...

Prende il via domani, 16 settembre , la terza edizione del "" Pollica" che si terrà negli spazi del Teatro Sala Keys. La manifestazione è dedicata ad Angelo Vassallo a tredici anni dal suo omicidio. Tanti gli appuntamenti di qualità che ...Mongolfiere 2023 a Paestum: voli e panorami da sogno Per 9 giorni il cielo si riempirà di ... il mare mozzafiato del litorale campano e le bellezze del. Si parte sabato 30 settembre ...Ed è stato anche un convinto ecologista come presidente del parco dele patron deldi Ravello. Ma soprattutto è stato un pensatore giovane con la mente rivolta al futuro specie del ...Cordoglio espresso anche da Claudio Gubitosi , direttore del Giffoni Filmdove De Masi era ... Nel 2008 era stato nominato anche presidente del Parco Nazionale dele Vallo di Diano, ...

Cilento festival – Pollica da sabato 16 — Gazzetta di Salerno Gazzetta di Salerno

Cilento Festival, presentata la III edizione al Gran Caffè Gambrinus Videoinformazioni

Prende il via domani, 16 settembre, la terza edizione del “Cilento festival – Pollica” che si terrà negli spazi del Teatro Sala Keys. La manifestazione è dedicata ad Angelo Vassallo a tredici anni dal ...Dal 15 al 17 settembre, il cuore del Cilento si anima con la rinascita degli appuntamenti di ViviamoCilento. .NAPOLI - Presentata al Gran Caffè Gambrinus la 3 edizione del Cilento festival- Pollica, che prenderà il via a Pioppi il prossimo 16 settembre negli spazi del ...