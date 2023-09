Ciclismo | Vuelta | doppietta italiana nella 19 a tappa | 1° Dainese su Ganna e Kuss resta in rosso

(Di venerdì 15 settembre 2023) Iscar, 15 set. - (Adnkronos) -azzurra19/adella, la Bañeza-Íscar di 177 km. Alberto(Dsm) precede in volata Filippo(Ineos Grenadiers). In classifica generale lo statunitense Sepp(Jumbo Visma) conserva la maglia rossa di leader davanti ai compagni di squadra, il danese Jonas Vingegaard (+17") e lo sloveno Primoz Roglic (+1'08"). Sabato la penultima frazione, con partenza da Manzanares El Real e arrivo a Guadarrama dopo 208 km.

Lo ha detto Alberto Dainese dopo la vittoria della diciannovesima tappa della Vuelta 2023: 'È stato davvero bello vincere sia alla Vuelta che al Giro, volevo chiudere nella maniera giusta anche per ...

L'Italia torna a vincere alla Vuelta due anni dopo l'ultimo successo fiato da Damiano Caruso all'Alto de Velefique, il 22 agosto del 2021.