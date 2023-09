Ciclismo | Davide Ballerini torna in Astana Qazaqstan nel 2024

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Questione di prospettive e di ambizioni.ha preso la decisione: firmare un contratto con lae augurarsi di avere più chance per mettersi in evidenza nel. Una Soudal – QuickStep sempre più improntata attorno al fenomenale Remco Evenepoel nelle corse a tappe ha portatoa optare per la sua ex squadra. La formazione kazaka, infatti, potrebbe garantire al 28enne nostrano maggiori possibilità per puntare a vincere delle gare che rientrano nelle proprie caratteristiche. Rispetto al passato, l’è più votata agli uomini veloci e da Classiche e tali obiettivi vanno a coincidere con le ambizioni del corridore italiano. “Sono molto felice dire allae ...