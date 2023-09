Ciclismo amatoriale | il sannita Gianluca Nicastro vince il trofeo ‘Dei Gessi’

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBraccia al cielo e traguardo tagliato per primo. C’è unche festeggia una vittoria, quella al. Il beneventano, da anni residente a Livorno, si è infatti aggiudicato la gara di. L’evento di ‘Corri in Provincia‘, giunto alla venticinquesima edizione, si è tenuto a Grosseto ed è stato organizzato dal Marathon Bike, dallo Uisp e dall’Avis Ribolla.ha vinto in volata, piazzando lo sprint a cento metri dal traguardo e superando Roberto Basile, secondo classificato davanti a Stefano Degl’Innocenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... a San Vincenzo, e un ciclistadi nome Alessandro Botrini, che tenterà il record dell'... che è originario di Staffoli ed è un atleta tesserato Uisp che praticasu strada e ...... gara ciclisticain programma l'8 ottobre con partenza e arrivo a Cantù. Un appuntamento ... "Ile la passione per questa disciplina in Lombardia - ha evidenziato il sottosegretario ...Cinque in tutto gli eventi dedicati algiovanile e, con l'indispensabile sostegno del Team Valle Olona e delle Società Ciclistica Canavesi, coinvolti nella parte tecnica dell'...... sia a livello professionale sia a livello agonistico o, in cui è necessario mantenere ... Alcuni sport come equitazione,, alpinismo, atletica leggera, maratona, attività subacquea e ...

Ciclismo amatori: Domenica a Fermo in scena il Trofeo Fasciani, 7 ... RadioCorsaWeb

Gianluca Nicastro della Promotech vince a braccia alzate al trofeo “Dei Gessi” gara di ciclismo amatoriale Grosseto Sport

Gianluca Nicastro della Promotech a braccia alzate al trofeo “Dei Gessi” gara di ciclismo amatoriale andata in scena mercoledì scorso a Ribolla. Ancora grande spettacolo con il “Corri in Provincia” gi ...Il ciclista anconetano ha chiuso la sua prova con il tempo di 2h 06’29” precedendo sul traguardo finale di 30” Manuel Fedele (Team Go Fast), di 34” Marco Mordini (Argon 18 Hicari Team Max), Matteo Cam ...Sabato 16 settembre la pedalata benefica del ciclista amatoriale: da Genova a Firenze per la raccolta fondi a sostegno dei progetti avviati da sua moglie ...