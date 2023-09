Chivasso | operaio muore schiacciato da un carroponte | stava lavorando al quadro elettrico

(Di venerdì 15 settembre 2023)alla manutenzione dell’impiantodi un capannone quando, secondo una prima ricostruzione, è statodal. È morto così unimpegnato in una ditta nella zona industriale di, a pochi chilometri da Brandizzo, dove il 30 agosto sono morti 5 operai travolti da un treno. La vittima è un tecnico cheeffettuando delle manutenzioni. La dinamica è al momento al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To4. Sul posto anche il pubblico ministero Valentina Bossi della procura di Ivrea, la stessa che è impegnata nelle indagini per il disastro lungo la linea ferroviaria Milano-Torino. Giovedì erano stati cinque i morti sul lavoro. Un’ecatombe che non si ferma e non sembra fare ...

